Incidente a Trodica di Morrovalle: auto contro scooter davanti al bar Spreca, grave un uomo

MORROVALLE Auto contro scooter, un 68enne finisce a Torrette. E' accaduto questo pomeriggio a Trodica di Morrovalle, davanti al bar Spreca. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, su una rotonda si sono scontrati un'auto e uno scooter.

Il passaggio all'ospedale di Civitanova

Ad avere la peggio l'uomo in sella alla due ruote soccorso dagli operatori della Croce Verde di Morrovalle che lo hanno trasportato all'ospedale di Civitanova. Vista però la dinamica dell'incidente, i medici hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza: il ferito è stato trasportato all'ospedale di Torrette ad Ancona.