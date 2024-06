Incidente a Camerino, schianto tra due auto vicino al campus universitario: 34enne portato in elisoccorso a Torrette

CAMERINO Scontro tra due auto in località Le Calvie a Camerino. L'incidente è avvenuto nei pressi del campus universitario. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, sono state due auto.

Elisoccorso per un 34enne

Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure alla conducente di uno dei due mezzi, hanno richiesto l'eliambulanza per trasportare la 34enne all'ospedale di Torrette. L'altro automobilista, un 21enne, è stato invece portato all'ospedale di Camerino.