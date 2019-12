Un giovane di 23 anni si schianta con la Mercedes contro la discoteca Donoma

LEGGI ANCHE:

CIVITANOVA Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il muro esterno del. L'incidente è avvenuto ieri sera, all'incrocio tra corso Garibaldi e via Mazzini. Un ragazzo di 23 anni si trovava al volante di unaquando, per cause che sono in corso di accertamento, è finito contro il muro che fa angolo, finendo contro il passaggio rialzato per disabili. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della Mercedes. Il giovane automobilista, per fortuna, non si è fatto nulla e nessumo è stato investito.