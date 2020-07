Un uomo di 75 anni travolto da un'auto, trasportato in eliambulanza a Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Incidente questa mattina, poco dopo le 8, in viale Brodolini, a Tolentino. Per cause in corso di accertamento un 75enne è stato investito da un'auto. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori dell'emergenza sanitaria del 118 e la polizia locale. L'uomo, viste le gravi ferite riportate, è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona.