Scoppia l'incendio nel bosco, le fiamme lambiscono strada e abitazioni: una casa sgomberata. Bruciati 300 ulivi secolari

CINGOLI - Allarme questa mattina a San Valentino di Cingoli, dove proco prima delle 10 si è sviluppato un incendio dalle cause ancora sconosciute. Le fiamme si sono allargate dal bosco fino a lambire la strada e anche alcune abitazioni, tanto che una è stata evacuata per precauzione. Nel rogo sono stati bruciati anche circa 300 ulivi secolari. I vigili del fuoco sono interventui anche con il supporto di un elicottero, viste le difficioltà di raggiungere il cuore dell'incendio. Ora il rogo, che ha coinvolto quattro ettari di vegetazione, pare sotto controllo, sul posto anche carabinieri e polizia locale per stabilire le cause scatenanti del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 15:24

