Incendio in appartamento, cinque famiglie intrappolate e fatte evacuare. Paura a Piediripa

MACERATA - Paura a Piediripa ieri sera per un incendio in un appartamento: cinque famiglie sono rimaste intrappolate nelle proprie abitazioni fino a quando i vigili del fuoco non hanno spento le fiamme. Poi sono state fatte evacuare e gli appartamenti sono stati dichiarati temporaneamente inagibili a causa del fumo.

L'allarme alle 20.30

L'allarme è scattato alle 20.30: i Vigili del fuoco sono intervenuti in borgo Piediripa, per l'incendio che si era sviluppato nell'appartamento al terzo piano d un edificio. Le fiamme in poco tempo si sono allargate anche al pianerottolo del terzo piano e il fumo generato ha bloccato nelle proprie abitazioni gli inquilini del quarto e quinto piano. L'incendio è stato spento in breve tempo, per fortuna non ci sono state persone ferite o intossicate. Ma gli appartamenti del quarto e quinto piano sono stati resi momentaneamente inagibili a causa del fumo. Cinque famiglie hanno dovuto recarsi in un altro alloggio messo a disposizione dal Comune. Sul posto la Polizia per le indagini di rito.