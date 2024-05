MACERATA Rifacimento della pavimentazione di piazza Vittorio Veneto completata per i due terzi. Sia il lato che interessa la piazza prospicente il loggiato dove ci sono gli stalli di sosta delle auto che è stata riaperta al passaggio delle persone, che la parte pedonale di fronte alla biblioteca Mozzi Borgetti hanno visto concludersi i lavori portati avanti dalla ditta di San Severino per l’importo contrattuale di 252.394,84 euro.

Il varco

Adesso gli operai hanno lasciato aperto un varco centrale del cantiere, una lunga striscia dove stanno lavorando che comprende anche l’oculo che verrà recuperato in questa che si può dire sia la terza fase della rigenerazione della piazza che si affaccia sulla Collegiata di San Giovanni. «L’intervento su piazza Vittorio Veneto è stato terminato per quello che concerne la parte stradale, salvo poi completare con il congiungimento con Piaggia della Biblioteca - afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori-. La ditta si sta ora concentrando sui lavori attorno all’oculo che è stato ricoperto con dei teli di plastica. In quella zona verrà realizzata la stessa pavimentazione montata su tutta l’area, utilizzando dei conci più bassi in quanto in quella zona il livello sotto stradale è minore essendo praticamente al di sotto presenti i magazzini e gli archivi della biblioteca comunale».

La pavimentazione

Però la pavimentazione «sarà completamente uniforme poi al termine la lavorazione col resto della piazza. Siamo di fatto nella terza fase dei lavori che prevede le opere di sistemazione e realizzazione dell'oculo», specifica Marchiori. Dunque in questa ultima fase del cantiere vanno avanti le opere di sistemazione del settecentesco pozzo, poi chiuso, di piazza San Giovanni, pozzo che negli ultimi anni era stato delimitato con una sorta di cerchio fatto di pietra con inserimenti di pezzi di ferro finito con l’arrugginirsi e il rompersi per diventare fonte di pericolo. Nella riqualificazione della piazza c’è anche il progetto per la realizzazione di un oculo trasparente a terra che lascia intravedere l’interno del grande pozzo le cui pareti illuminate sono piene di libri, per l’appunto diverrebbe un pozzo di cultura.

Il recupero

Un recupero di questo oculo fortemente voluto dall’assessore all’Urbanistica, Silvano Iommi. Si tratta di sostituire la ghiera che adesso è composta di mattoni con sezioni grigliate in ghisa. In questo modo si vuole recuperare questo spazio anche per raccontare la storia identitaria di quel luogo e della città. Insomma, nuova vita al pozzo di piazza San Giovanni che negli ultimi anni era divenuto ricettacolo di mozziconi di sigarette e di immondizia in genere. Inizialmente il progetto prevedeva l’apposizione pure di panchine cosa che è però stata rivista per la presenza del sagrato della chiesa e le sedute potevano disturbare la vista d’insieme della Collegiata. Per quanto riguarda invece la rigenerazione dei marciapiedi di viale Trieste si è alla volata conclusiva delle opere: è stata ultimata la parte davanti alla fermata bus in prossimità del Comune, sono stati completati i due varchi del sottopasso ed i lavori ora proseguono con la pavimentazione del marciapiede di inizio via Don Bosco. L’obiettivo è di farsi trovare pronti per l’avvio della stagione della lirica allo Sferisterio.