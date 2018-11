In manette lo scippatore in bici: è il sosia di Supermario Balotelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PORTO RECANATI - Si faceva chiamare Balotelli per la sua somiglianza con il noto attaccante del Nizza: però non giocava a calcio ma andava mettendo a segno scippi e rapine. Non si fermava di fronte a nulla e aveva colpito anche una donna al sesto mese di gravidanza, che passeggiava con il telefono in mano. Nel pomeriggio dell’altro giorno i carabinieri della stazione di Porto Recanati, che fa capo alla Compagnia di Civitanova guidata dal maggiore Enzo Marinelli, dopo un’incessante attività di indagine, in esecuzione di una ordinanza emessa dal Gio del Tribunale di Macerata Maria Annunziata Nocera, su richiesta del Pm Luigi Ortenzi, hanno arrestato un senegalese di 30 anni.