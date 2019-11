Il Superenalotto bacia ancora le Marche: vinti ad Appignano 13mila euro

APPIGNANO - Il SuperEnalotto fa ancora tappa nella Marche: nel concorso di ieri sera ad Appignano, in provincia di Macerata, è stato centrato un "5" da 13mila euro. La giocata vincente è stata effettuata alla Tabaccheria di Borgo XX Settembre 42. Il Jackpot, invece, ha raggiunto i 39,7 milioni di euro, premio più alto in Europa e terzo al mondo. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre nelle Marche, riferisce Agipronews, il 6 è stato centrato solo una volta, 10 milioni di euro vinti sempre a Fermo il 9 agosto del 2000.

