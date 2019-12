Il regalo della Snd ai dipendenti: bonus di 500 euro sotto l’albero

CIVITANOVA - Potrà anche essere una goccia nel mare, ma in un periodo in cui le notizie sul mondo del lavoro riguardano soprattutto chiusure, licenziamenti e fallimenti, fa piacere rendere noto che ci sono aziende premiate dalla loro attività e che premiano i propri dipendenti. Il 2019 è stato decisamente un buon anno per la Search ‘n’ Design, azienda civitanovese che opera nel settore delle calzature, tanto che ha deciso di dare un ringraziamento tangibile ad ogni lavoratore. Non si tratta del classico pacco natalizio ma un bonus extra di 500 euro. La metà, 250 euro, è stata messa direttamente in busta paga. E simili buste, sono sempre i regali più graditi, soprattutto se arrivano dall’azienda per cui lavori. Altri 250 euro sono in buoni spesa. Ma anche in questo caso non c’entrano panettoni e torroni, bensì un bene di prima necessità: la benzina. Un premio che si ripete per il secondo anno alla Search ‘n Design. Come detto, il settore in cui opera è quello calzaturiero, il carburante che ha contribuito a fare grande la città e un intero distretto ma che da anni mostra i segni della crisi.





Spingendo sull’acceleratore dell’innovazione, la Snd è riuscita a dimostrare che da queste parti si fanno ancora ottime scarpe. E si riescono a vendere. Un’azienda a conduzione familiare, tipica del territorio maceratese, che grazie alle sua capacità di offrire una gestione completa del processo creativo e produttivo è in grado di servire brand e designer internazionali offrendo loro efficienza e qualità.



«Grazie alla capacità sviluppate dal nostro team abbiamo contribuito al successo di brand come Buscemi e Greats Brand – ha detto il Ceo Diego Malvestiti – oggi entrambe icone importanti nel mercato, che hanno trovato in noi un “full service studio” capace di interpretare e tradurre le loro necessità e realizzarle complessivamente fino alla consegna al cliente finale. In questo 2019 abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza a brand importanti. Questo è possibile grazie alle persone che collaborano con noi e all’intero indotto calzaturiero che ci sostiene e ci aiuta nel far ritornare il nostro distretto il numero uno nelle calzature». La famiglia Malvestiti opera da 40 anni nel design di calzature. E nel 2019 ha lanciato un proprio brand: “Hyusto”, giusto in dialetto civitanovese.

