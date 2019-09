Il questore Pignataro: «Tanti arresti ma tornano Sono nigeriani»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Dal violento omicidio di Pamela Matropietro, maturato in un contesto di spaccio, il fenomeno del traffico di stupefacenti è mutato, assumendo forme via via diverse per consentire ai pusher di inserirsi attraverso le maglie dei controlli delle forze dell’ordine. È in quei coni d’ombra che il questore Antonio Pignataro sta indirizzando i servizi.Nonostante i tantissimi blitz la droga ancora gira.«Gli spacciatori hanno cambiato strategia, ma la situazione ora è ben diversa rispetto al passato. Abbiamo usato una strategia particolare, valutando tutti i parametri che interessano il fenomeno dello spaccio in tutta la provincia. Abbiamo iniziato a operare con servizi specifici, con un coordinamento perfetto con l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza. Oggi possiamo dire che lo spaccio, in modo particolare a Macerata è quasi completamente debellato ».