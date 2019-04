Hotel House, giovane accoltellato: colpito al volto portato in ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

PORTO RECANATI Accoltellamento all’Hotel House. Un giovane colpito con un arma da taglio sul volto. Trasportato dai soccorritori della Croce Azzurra all’ospedale di Civitanova per le prime cure. Non è in pericolo di vita. Ennesimo regolamento di conti tra spacciatori in uno dei piazzali del condominio di via Salvo d’Acquisto. La lite tra i due, un pakistano ed un magrebino entrambi 30enni e già noti alle forze dell’ordine, è avvenuta ieri pomeriggio poco dopo le 18 quando il piazzale principale era affollato di condomini.