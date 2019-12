Cingoli, hashish e marijuana alla festa: tre giovani finiscono nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINGOLI - Continua la morsa dei controlli antidroga disposti dal comandante provinciale dei carabinieri di Macerata, il colonnello Michele Roberti, concentrati in particolare nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani, specie nel fine settimana. Nella notte tra sabato e domenica i militari della stazione di Cingoli hanno sequestrato 13 grammi di hashish e marijuana a tre 20enni provenienti due dalla provincia di Pesaro e uno da quella di Padova, fermati nel corso di un controllo straordinario effettuato nelle vicinanze di un circolo privato in località Valcarecce, dove era in corso una festa avente come tema il solstizio d’inverno, protrattasi fino alla tarda mattinata di ieri.I giovani sono stati segnalati alle rispettive prefetture di residenza, Pesaro e Padova, per l’adozione delle previste sanzioni, mentre la droga è stata posta sotto sequestro per la successiva distruzione. I carabinieri della stazione cingolana, che fa capo alla Compagnia di Macerata guidata dal maggiore Roberto De Paoli, ha ulteriormente potenziato l’attività di controllo, con particolare attenzione alla lotta alla droga e ai furti.