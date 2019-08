Gli amici non lo vedono e danno l'allarme: pensionato stroncato da un malore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPIGNANO - E’ stato trovato morto all’interno della sua abitazione ad Appignano un uomo di 68 anni, Edoardo Benigni, pensionato del luogo. I vicini non lo vedevano da un paio di giorni così un suo amico ha pensato di dare l’allarme avvertendo i carabinieri. Ed amara è stata la sorpresa quando i vigili del fuoco di Macerata sono entrati in casa, in via San Giovanni Battista di Appignano, forzando il portone d’ingresso. Il sessantottenne, ex commerciante, era in camera, sul letto senza vita. L’uomo, colto da un malore, è spirato probabilmente la sera precedente. Sul posto sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 di Macerata. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso del pensionato. Oltre ai pompieri, sono giunti pure i carabinieri della stazione di Appignano per procedere con i dovuti rilievi.