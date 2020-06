Lascia documenti e cellulare nella cassetta della posta e scompare, giovane ritrovato dopo ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Esce di casa senza documenti e senza telefono e scompare, ore di ansia e di preoccupazione per la famiglia di un ventenne civitanovese. Il ragazzo, alla fine, è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri. L’allarme era scattato in mattinata quando i familiari del ventenne si erano recati nella caserma dei carabinieri diper sporgere denuncia di scomparsa, riferendo che il ragazzo era uscito di casa la sera prima, intorno alle 22, e non aveva ancora fatto ritorno. Aveva lasciato documenti e cellulare nella cassetta della posta di casa sua, nel quartiere di San Gabriele. Sui social parenti e amici avevano diffuso la sua fotografia. Dopo ore di ricerche da parte delle forze dell’ordine, il ventenne è stato rintracciato. Si trovava a Porto San Giorgio. Fortunatamente, il ragazzo sta bene.