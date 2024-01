CIVITANOVA Non si è presentato dove ha comprato il grattino, come era lecito aspettarselo, il vincitore dei 500mila euro. Il Bar dei Pini di via Lazio, conosciuto a tutti in città come “Bar Mariò”, è il luogo della fortuna di questo inizio del 2024. Comprato qui il tagliando da 5 euro della serie 20X che mette in palio diversi premi. Quello più grande, appunto il mezzo milione di euro. E con ogni probabilità si tratta di un civitanovese. Lo dice il titolare, Marco Ciminari.

L’ipotesi

«Il 99% della mia clientela è abituale – dice – fortunatamente è anche molto affezionata, sia nel bar che nella ricevitoria. C’è anche una quota di gente di passaggio, ma è residuale. Difficile, comunque, dire chi sia il fortunato vincitore, qui non si è fatto vivo nessuno. Anche perché di grattini ne vendiamo molti e anche la serie in questione è molto richiesta». Il bar della zona Villa dei Pini, dunque, potrebbe aver premiato un residente. «Direi che, secondo me, i papabili sono sei o sette – continua Marco Ciminari – ma è inutile fare supposizioni». Chiaramente la maxi vincita è stato l’argomento principe nel bar in questi due giorni. «Sì, e per noi dietro al bancone anche un po’ stressante ricevere continue domande su chi sia, chi possa essere, eccetera. Poi ci sono i curiosi che, spinti dalla notizia, ci chiedono informazioni su come funzionano i Gratta e Vinci». A breve la società Lotterie Nazionali, che gestisce questo gioco, invierà al Bar dei Pini il la locandina con la riproduzione del biglietto vincitore, insieme ad un attestato per il punto vendita. Nella locandina, anche la dicitura “vinti qui i 500mila euro del premio del 20x”. Si tratta della vincita più grande registrata nello storico esercizio civitanovese, che è anche tabaccheria e ricevitoria totocalcio e lotto. In passato si era registrata, proprio nel lotto, una vincita di oltre 18mila euro. Premio nettamente superato dal grattino venduto nei giorni scorsi.