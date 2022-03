Sos per il mobile. Miccini (Giessegi): «Altro che i riscaldamenti spenti, il vero problema sono i materiali che non arrivano»

APPIGNANO - «I riscaldamenti spenti sono il problema minore di fronte alle aziende che chiudono e alle materie prime che non arrivano». Il proprietario e amministratore della Giessegi di Appignano, Gabriele Miccini, è sempre più preoccupato per il futuro delle aziende del suo settore e, in generale, per il mondo imprenditoriale italiano. Proprio ieri mattina c’è stato l’incontro tra i vertici del mobilificio e i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza: tra gli argomenti all’ordine del giorno anche la decisione della direzione di ridurre l’accensione dei riscaldamenti.

La scelta

«Credo che la mia sia una scelta che farebbe qualsiasi padre di famiglia - dice Miccini - . Se una settimana fa parlavo di bollette aumentate di 250mila euro al mese, ora il prezzo è salito ancora di più. Non si possono riscaldare 100mila metri quadrati di stabilimento come prima. Basta pensare alle spese che si hanno per un appartamento di 100 metri quadrati e moltiplicarle per mille. Oltre a questo, aggiungere anche il costo dell’energia per far lavorare i macchinari. Sono costi insostenibili. Come anche a casa vengono fatti i sacrifici - dice - è giusto che si facciano anche al lavoro, altrimenti l’alternativa è la chiusura e credo che quello sia il male peggiore. In azienda non si muore di freddo: accendiamo i riscaldamenti qualche ora al mattino e poi spegniamo». Miccini dice di tirare la cinghia soprattutto per continuare a garantire un lavoro ai suoi 600 dipendenti. «La situazione non è solo quella della Giessegi - dice - , io ho lanciato l’allarme dell’intera filiera del mobile. Oggi c’è stata una riunione a Milano tra i produttori di pannelli. Sono nostri fornitori e stanno valutando di fare ulteriori aumenti del 30 percento sulle materie prime o di chiudere ad aprile. Questa è la nostra più grande preoccupazione: quella dei riscaldamenti è marginale». Poi condanna il comportamento dello Stato italiano di fronte all’emergenza mondiale e alla guerra in Ucraina. «Possiamo fare alla Russia tutte le sanzioni che vogliamo - dice - ma a pagarne le conseguenze saranno soprattutto le aziende. Dobbiamo renderci autonomi diversamente dalle scelte sbagliate fatte negli ultimi trent’anni a questa parte. Inasprire i rapporti con le grandi potenze non ci porterà da nessuna parte. Servono soluzioni e in fretta da parte di un governo dal quale il settore imprenditoriale non si sente affatto rappresentato».



