L'ex insegnante e ballerina in Tv Giannina Biondini festeggia 100 anni: Montecassiano da record con tre centenari

MONTECASSIANO - Dalla scuola, al ballo alla Tv, Montecassiano festeggia i 100 anni di Giannina Biondini. Insegnante in pensione, la terza centenaria del borgo ha festeggiato il compleanno circondata dall’affetto di parenti e amici.

Tre centenari

Montecassiano festeggia i 100 anni di Giannina Biondini. A farle gli auguri anche il sindaco Leonardo Catena e la consigliera Fiorella Perugini che hanno omaggiato la loro concittadina con un mazzo di fiori. Il primo cittadino si è complimentato con Biondini per il traguardo raggiunto in splendida forma. Giannina Biondina, classe 1923, originaria di Recanati, è un’insegnante in pensione, in passato ha educato tanti studenti della scuola media di Osimo e da più di vent’anni vive a Montecassiano.

Non ho l'età

Due volte vedova, ha poi conosciuto il compagno di Montecassiano e insieme hanno preso parte nel 2018 al programma Rai (Rai Tre) "Non ho l’età”, poi hanno partecipato ad alcune puntate del programma condotto da Maurizio Costanzo e a Domenica In. Appassionati entrambi di ballo, hanno anche vinto diverse medaglie in gare di ballo e lei anche di atletica per over, aveva quasi 90 anni quando gareggiava.