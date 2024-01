MACERATA «C’è stato un incontro molto positivo nei contenuti al quale hanno partecipato gli amministratori e i tecnici delle società di gestione del servizio idrico e delle società concessionarie. Abbiamo discusso, analizzato vari aspetti ed è emersa una posizione condivisa, ora cerchiamo di velocizzare ulteriormente i tempi ed avanzare una proposta all’assemblea dei sindaci dell’Aato 3 che è convocata per il 31 gennaio. Poi, se i sindaci saranno d’accordo, entreremo negli aspetti tecnici legati alla società e alle quote da assegnare ad ognuno». A parlare, rimanendo negli aspetti generali della questione, è il presidente dell’Apm Macerata Gianluca Micucci Cecchi. Ieri c’è appunto stata la seconda riunione delle sei società che gestiscono il servizio idrico nel territorio provinciale e che hanno la concessione del servizio.

APPROFONDIMENTI L’AMBIENTE Amianto, troppi siti da bonificare a Pesaro: battaglia politica bipartisan in consiglio

La posizione

Tutti gli interventi sono risultati concordi nella volontà di arrivare a un gestore unico per il tramite di una società che mantenga in mano al pubblico la gestione dell’acqua. Il presidente dell’Apm non aggiunge mezza parola di più sugli aspetti tecnici, si limita ad osservare che la posizione finora registrata nei due incontri è unanime. Sembra logico aspettarsi, da parte delle società, una proposta che si inserisca nel solco del parere legale richiesto dall’Aato 3 all’avvocato Boifava e che si concludeva con l’indicazione della possibilità di utilizzare una società già esistente, facendo entrare nel pacchetto azionario tutte le realtà che hanno a che fare con il servizio idrico in provincia in base anche al peso specifico. Certo, il passaggio da quello che sembra essere un obiettivo condiviso (la gestione pubblica per il tramite di una nuova società) alla definizione delle quote societarie non appare dietro l’angolo, ma i tempi sono strettissimi.