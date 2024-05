TOLENTINO Gestione dell'area container per i terremotati a Tolentino. Dopo la conclusione dell'inchiesta che vede indagato l'ex sindaco Giuseppe Pezzanesi per abuso d'ufficio è lui stesso a dire la sua. Secondo l'accusa, Pezzanesi, dal 2017 al 2022 avrebbe permesso a circa trenta persone di alloggiare nei moduli abitativi dell'emergenza sisma pur non avendone diritto perché non terremotati. La conseguenza, sempre secondo l'accusa, sarebbe stata di un danno erariale di quasi un milione.

«Sorpreso ma sereno»

«Ho appreso con sorpresa seppur in serenità questa comunicazione - ha spiegato lo stesso Pezzanesi in una nota - per il semplice fatto che sono orgoglioso di aver affrontato con i miei colleghi Amministratori, con i Consiglieri, con i responsabili di Settore del Comune, e con il Direttore Generale del Comune stesso situazioni difficilissime generatesi ed acuitesi dopo il gravissimo sisma del 2016 che, comunque, ci hanno visto affrontarle con i giusti criteri e nel rispetto delle normative vigenti. Tutto ciò che abbiamo svolto in tal senso, era comunque a conoscenza della Protezione Civile Nazionale che a suo tempo aveva condiviso con noi tutti processi necessari, autorizzandoci, per la la costruzione dell’Area Emergenziale in Via Colombo».

«Oroglioso di aver aiutato, nel rispetto delle normative, i bisognosi»

Pezzanesi conclude: «Ho dato incarico al mio avvocato Olindo Dionisi, di provvedere a tutte le fasi propedeutiche al reperimento dei documenti componenti il fascicolo di questa indagine, dopodiché faremo quanto di nostra spettanza per dimostrare la correttezza del nostro operato. Chiudo questo comunicato dichiarandoVi due cose per me molto importanti, la prima è che sono orgoglioso di aver svolto, nel rispetto delle normative vigenti, il mio incarico di Sindaco a supporto dei bisognosi e dei più deboli che non ce l’avrebbero mai fatta a superare la tragedia post sisma, la seconda è che ho fiducia piena nella Magistratura che dovrà esaminare i nostri atti difensivi».