Gagliole piange Cesare Paggi: muore â€‹a 66 anni il dottore amato da tutti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GAGLIOLE- È morto ieri notte nella sua casa di Gagliole il dottor Cesare Paggi, 66 anni, per tanto tempo medico di famiglia a Gagliole, medico presso la locale casa di riposo, poi ufficiale sanitario per l’Asur a San Severino Marche. Da diverso tempo era malato, ma la sua morte è giunta l’altra notte all’improvviso e per ceerti versi inattesa. I funerali si celebrano questa mattina alle ore 11, nella chiesa romanica di Santa Maria della Pieve a Selvalagli di Gagliole.Era appassionato di musica, suonava il sassofono ed amava ascoltare il jazz. Legatissimo alla famiglia, si dilettava a ballare, guidare il quad, la sua passione più recente era il volo con i droni.«Gagliole perde una persona straordinaria, un medico di grande professionalità stimato e conosciuto – lo ricorda il sindaco Mauro Riccioni – da lui venivano anche persone da fuori provincia per un consulto. Metteva il lavoro prima di ogni altra cosa, questo è stato il suo più grande merito, era alla mano, molto umano, un uomo pieno di rispetto e dignità».