Schianto contro un'auto: grave ciclista di 17 anni portato a Torrette

GAGLIOLE - Bici contro auto: nell'impatto è rimasto gravemente ferito il ciclista, un diciassettenne di Filottrano.Il giovane è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Il ciclista ha riportato diverse lesioni, ma non è in pericolo di vita. L'incidente si è verificato verso le 11 nel comune di Gagliole, lungo la strada provinciale 361.