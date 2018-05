Ubriaco alla guida lanci sassi contro le auto in corsa Bloccato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GAGLIOLE - Sassi contro le auto. Sabato sera tra Castelraimondo e San Severino, un 53enne settempedano, C.M. le sue iniziali, è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Camerino, chiamati dagli automobilisti. L’uomo si è “divertito” a giocare al tiro al bersaglio lanciando pietre alle macchine che passavano e a quelle in sosta, mentre era alla guida della sua auto in stato di ebbrezza, come poi accertato dai carabinieri della compagnia di Camerino. Ne ha colpite ben cinque, compresa l’auto di servizio dei carabinieri.I militari hanno individuato la macchina del responsabile, l’hanno inseguito verso Castelraimondo e Gagliole; lui, quando ha visto l’auto dei carabinieri, ha tirato alcuni sassi anche alla loro vettura.Una volta riusciti raggiunto, lo hanno fermato ed identificato, appurando che stava guidando ubriaco. Per lui è scattata la denuncia Un episodio simile a quello accaduto sabato sera, è stato denunciato nella stessa zona lo scorso quattro aprile.