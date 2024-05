CORRIDONIA - Ruba in un negozio di abbigliamento, viene bloccato all’uscita con il bottino e finisce in manette. Portato agli arresti domiciliari in un B&B, fa perdere le sue tracce.

Evasione lampo

Questa mattina, quando i poliziotti sono andati a prenderlo per accompagnarlo in Tribunale, dove era in programma il processo per direttissima, lui non c’era più. Un’evasione lampo quella di un 69enne tunisino clandestino, autore del colpo da Camer Sport, nella zona industriale di Corridonia.