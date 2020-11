I vicini di casa scendono in strada e sventano il colpo dei malviventi

MACERATA - Allarme furti in provincia: tre colpi vanno a vuoto in zona Villa Conti, a Civitanova, mentre a Macerata i ladri sono stati messi in fuga dai vicini di casa, con l’intero quartiere sceso in strada. Gli episodi sono avvenuti tutti alla stessa ora, tra le 18 e le 19 di ieri.

A Civitanova Alta una banda di malviventi ha tentato un furto in una villa in contrada Migliarino. Hanno atteso che i proprietari uscissero di casa per scavalcare la recinzione ed intrufolarsi dentro. Sono entrati nel soggiorno di una dependance della villa e hanno distrutto il portone. Ma l’allarme è scattato e i malviventi sono stati costretti a scappare per i campi circostanti. Per fortuna non sono riusciti a portare via nulla. Sono scattate subito le ricerche da parte dei carabinieri e della polizia. Copione simile anche in altre due ville, sempre nella zona della Città Alta.

Ladri in azione anche in una abitazione di Villa Potenza: ma i vicini se ne accorgono, tutto il quartiere scende in strada e i malviventi scappano via. Ignoti, approfittando del fatto che in casa in quel momento non vi fosse nessuno, hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione in questione, nella frazione di Villa Potenza. Sono entrati passando per una finestra e, una volta dentro, si sono messi alla ricerca di qualcosa di valore da portare via, pensando di avere campo libero. Ma non avevano fatto i conti con i vicini di casa. E, in modo particolare, con quello che l’assessore comunale Paolo Renna ha definito “senso civico”. «I vicini di casa si sono accorti di movimenti sospetti intorno all’abitazione – ha spiegato l’assessore Renna – ed è subito scattata la segnalazione all’interno della chat del gruppo del Controllo del vicinato, del quale faccio parte anche io, come pure i proprietari dell’abitazione. Tutti si sono mobilitati. Nel frattempo sono state chiamate le forze dell’ordine, in questo caso i carabinieri. Fuori, probabilmente, c’era qualcuno a fare da palo. E uno, alla fine, è stato visto mentre scavalcava la recinzione e scappava via. Grazie al Controllo del vicinato siamo riusciti a limitare i danni – ha commentato l’assessore Renna –. Non vedo l’ora che passi l’emergenza Covid per riuscire a fare incontri per la formazione di nuovi gruppi. Ringrazio anche le forze dell’ordine, che sono subito arrivate. Ma gli uomini sono pochi. Servono più telecamere di videosorveglianza sul territorio. L’elettronica ed il senso civico, come in questo caso, possono fare tanto».

