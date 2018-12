Furgone in fiamme in galleria lungo la ss 77 Foligno-Civitanova Marche

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Fiamme nella galleria di Pale lungo la Statale 77 Foligno-Civitanova Marche. Lo ha reso noto Anas. La strada statale 77var "della Val di Chienti" (direttrice Foligno-Civitanova Marche) è temporaneamente chiusa in direzione Civitanova Marche in prossimità della galleria "Pale" (km 5,300) a Foligno, a causa di un veicolo incendiato all'interno della galleria. Il traffico è deviato sul vecchio tracciato della statale (direzione Pale/Scopoli). L'incendio è stato rilevato in tempo reale dagli impianti di videosorveglianza che hanno attivato in automatico gli allarmi presso la Sala Operativa Anas di Perugia. Gli operatori hanno quindi immediatamente allertato la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco, che sono intervenuti in breve tempo domando l'incendio. Non si registrano feriti. Sul posto è presente il personale Anas (Gruppo FS Italiane) per la gestione del traffico e per valutare gli eventuali interventi di ripristino degli elementi della galleria danneggiati dall'incendio.