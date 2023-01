Macerata, i Fuoriclasse dicono “Grazie” a nome dei bambini del territorio

MACERATA - L’associazione “I Fuoriclasse ODV” di Macerata, vuole condividere con la cittadinanza i grandi risultati raggiunti durante lo scorso anno. Molte energie sono state dedicate a supportare bambini e nuclei familiari in difficoltà socioeconomiche della Provincia di Macerata, contribuendo a finanziare un anno di frequenza presso ass.ni sportive, educative, culturali, ecc.. Durante il 2022, infatti, I Fuoriclasse ODV ha Supportato 8 associazioni del territorio, supportato oltre 20 minori in situazione di difficoltà socioeconomica e le loro rispettive famiglie (attraverso collaborazione con le ass.ni coinvolte) e stanziato un totale di circa 6.000,00 euro a sostegno di bambini, famiglie e associazioni (attualmente in distribuzione).

Il contributo



Il tutto è stato realizzato anche e soprattutto grazie al contributo di decine di privati, aziende, enti pubblico-privati, volontari, ecc. che hanno creduto e hanno sostenuto l’Associazione. Svariate sono state le risorse umane che hanno supportato e molteplici le donazioni ricevute «perciò grazie! Grazie a tutti! Grazie a coloro che hanno creduto in noi. Grazie a te che stai leggendo e grazie anche a chi finora non ci conosceva. Grazie a tutti! Grazie per averci aiutato ad aiutare. Semplicemente grazie!»

I traguardi





I traguardi sono importanti ma I Fuoriclasse ODV non vuole fermarsi qui. Infatti, nonostante il nuovo anno sia appena iniziato, l’associazione è già a lavoro per accrescere lo stanziamento di fondi per l’anno sportivo, educativo, ecc. 2023-2024 con cui supportare un numero sempre più alto di bambini e famiglie del territorio che si trovano in difficoltà. «L’obiettivo per il 2023-24 è di supportare almeno 40 bambini, se vuoi aiutarci, puoi: tenere d’occhio le nostre pagine social e il nostro sito web per le date dei prossimi eventi (primavera, estate e autunno 2023); effettuare una libera donazione a supporto delle nostre attività». Per info, contatta: info@ifuoriclasse.it.

Infine, se «vuoi conoscerci e/o ricevere qualche informazione aggiuntiva (soprattutto se avessi bisogno del nostro aiuto) puoi contattarci a info@ifuoriclasse.it».