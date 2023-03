Auto esce di strada e si schianta in contrada Cimarella: due feriti

MACERATA - Auto fuori strada, interviene la Polizia locale. Intervento notturno della Polizia locale ieri in contrada Cimarella per un’auto finita fuori strada. La segnalazione è arrivata alla centrale operativa del Comando di viale Trieste intorno alle 19.30 e sul posto si sono recate immediatamente due pattuglie impegnate nei rilevamenti di rito fino alle 23.

Due feriti



Alla guida dell’auto, una Citroen C3, che per cause ancora in corso di accertamento è fuoriuscita dalla sede stradale, si trovava un 45 enne e al suo fianco un altro passeggero. Entrambi lievemente feriti i due uomini sono stati accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, dove, dopo essere stati visitati e sottoposti a verifiche circa l’uso di alcol e sostanze stupefacenti, sono stati dimessi. Poi, gli stessi agenti della Polizia stradale, sono stati impegnati in attività di controllo che ha riguardato la movida, alcuni esercizi commerciali e il rispetto della sosta nelle zone riservate ai residenti del centro storico.