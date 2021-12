Frontignano rinasce dopo il sisma: «Non solo gli impianti di sci, restiamo aperti tutto l’anno»

USSITA - È entrato subito in piena fase operativa Francesco Cangiotti, titolare insieme al socio Giacomo Zanchetti della società funivie Bolognola Sky, che dal 2015 gestisce gli impianti sciistici di Pintura di Bolognola, con grande dinamismo e numerose attività collaterali. Ecco come si sta muovendo per riaprire agli appassionati le piste da sci di Frontignano - chiuse dopo il sisma - di cui ha ottenuto la gestione.



«Ho avuto un primo incontro con il sindaco di Ussita Silvia Bernardini, con cui siamo entrati subito in perfetta sintonia e in un’ottica di piena collaborazione, per portare avanti tutti i progetti in cantiere e accelerare il più possibile la riapertura della stazione. Lunedì (domani, ndr) ci sarà un nuovo incontro, per definire gli ultimi adempimenti in vista della pianificazione del collaudo Ustif e, se tutto procederà senza intoppi l’obiettivo è di avere la stazione pronta in caso di neve tra il 26 dicembre e i primissimi di gennaio». La vera fase di rilancio partirà però con la stagione estiva 2022, Cangiotti spiega i motivi: «Visti i tempi molto stretti, questa prima stagione invernale sarà una fase di transizione; il vero e proprio rilancio della località e l’inizio del nostro programma gestionale verrà messo in atto a partire dalla prossima stagione estiva. Proprio come il nuovo logo che abbiamo pensato, Frontignano dovrà volgere lo sguardo a 360 gradi 365 giorni l’anno. Lo sci rappresenta sicuramente un settore primario che andrà ulteriormente potenziato con la riapertura al più presto del settore Canalone, miglioramento delle piste e innevamento artificiale; ma puntiamo tanto anche agli sport e attività estive in primis ed il potenziamento del bike park e delle attività outdoors facendo diventare Frontignano un polo turistico-sportivo tutto l’anno con particolare attenzione per le famiglie e i giovani».

A Pintura di Bolognola oggi è operativo dalle 9 alle 16 il tapis roulant della Madonnina a servizio dell’area bob e slittini, per usarlo non serve il Green pass ed è aperto il noleggio slittini. Operativo anche il noleggio slittini. L’apertura delle piste, invece, slitta di qualche giorno.

