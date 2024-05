CORRIDONIA I teloni neri, passando lungo la provinciale 34, sono il fosco ricordo di quanto accaduto ormai un anno fa, quando una frana fece scivolare il versante su cui poggia una palazzina, rendendola inagibile. Da allora nulla è cambiato e quattro famiglie hanno dovuto arrangiarsi per trovare una nuova sistemazione. A denunciare questo immobilismo è Marco Camerlengo, uno dei dieci residenti rimasti senza casa.

APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIO Mogliano e l'arma in lutto: si è spento a 55 anni l'appuntato scelto Giuseppe Lorica, lascia la moglie e i due figli L'INCIDENTE Finisce con l'auto fuori strada a Recanati, uomo portato all'ospedale di Torrette in eliambulanza

La situazione

«Quella situazione non venne fuori dal nulla, la segnalavamo dal 2016 – afferma Camerlengo, che quella palazzina rialzata di qualche decina di metri dal piano della strada l’ha lasciata il 18 maggio 2023 – abbiamo chiamato vigili del fuoco e Provincia per anni per ribadire che serviva un intervento di contenimento della scarpata perché era evidente che la situazione fosse pericolosa. A un certo punto non ci rispondevano neanche più al telefono».

Il problema

Il problema trova la sua origine decenni addietro, quando per realizzare l’attuale strada provinciale che collega Corridonia con la Macina e da lì arriva fino a Francavilla d’Ete e ampliare progressivamente tutto il quartiere circostante venne di fatto sventrata una collina. «Con il passare degli anni e degli agenti atmosferici, la terra ovviamente si è mossa ed evidentemente gli interventi che erano stati pensati in origine per sostenere le fondamenta, in primis il muro che costeggia la provinciale, non erano più sufficienti. Comune e Provincia si sono rimpallati le responsabilità finché l’anno scorso non è successo quello che tutti temevamo».

E un anno dopo, non si è mossa una foglia, nonostante le promesse dell’epoca del sindaco Giuliana Giampaoli, che nell’immediato si disse pronta «per dare una mano a trovare una soluzione». «Fu una pioggia eccezionale, me la ricordo bene – dice Camerlengo – per primo franò l’altro lato della strada, chiamammo la Provincia immediatamente ma ci dissero di non preoccuparci perché il muro avrebbe fatto il suo lavoro. E invece la mattina successiva franò tutto anche dal nostro lato. Io dal 18 maggio scorso vedo casa mia solo quando ci passo davanti andando al lavoro. Tante promesse, ma da allora nessuno ha fatto nulla: ci hanno fatto sgomberare e nessuno si è preso la responsabilità di fare nulla. Noi ci siamo sistemati in una casa di campagna che era di mio padre, ma abbiamo dovuto fare 30mila euro di lavori per renderla abitabile, mentre le altre tre famiglie hanno dovuto trovare degli appartamenti in affitto, spendendo centinaia di euro al mese. Il sostegno che tutti sbandieravano noi non l’abbiamo visto, non si è visto mai nemmeno un progetto. E se arrivasse un nuovo terremoto? Quella casa è poggiata sul nulla al momento».