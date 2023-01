Forza Italia Macerata, nominato il coordinamento provinciale. Presente anche l'onorevole Francesco Battistoni

MACERATA- Nel corso di una conviviale tenutasi a Casette Verdini di Pollenza, il commissario per la provincia di Macerata di Forza Italia, Gianluca Pasqui, ha nominato il coordinamento provinciale del partito. Ha portato il suo saluto da remoto anche l’on. Francesco Battistoni, commissario regionale Marche di Forza Italia.

LEGGI ANCHE: Daniele Silvetti, Ida Simonella, Francesco Rubini: ecco gli sfidanti per la conquista del Comune di Ancona

Le dichiarazioni della serata

In un clima di grande entusiasmo, Pasqui ha personalmente consegnato ad ogni componente del coordinamento la lettera di nomina, auspicando un partito sempre più forte e unito, capace di fronteggiare con spirito di collaborazione le tante sfide che lo aspettano e di dare ai cittadini quelle risposte che spesso attendono da tempo: «E’ per me un grande onore, ma anche un onere, quello di poter guidare un gruppo fatto di donne e uomini competenti e capaci. Sono certo che insieme potremo rendere il nostro partito ancora più forte. Ringrazio tutti coloro che si sono messi a disposizione, ma soprattutto ringrazio l’on. Francesco Battistoni per la fiducia riposta nella mia persona» ha detto Pasqui nel salutare i presenti alla conviviale.

Fanno parte del nuovo coordinamento provinciale di Forza Italia Macerata: Corrado Perugini (vice coordinatore), Michele Bacchi, Paolo Giannoni, Edoardo Gallotta, Armando Battaglini, Alessia Carsetti, Valentina Salvucci, Samuele Grasselli, Andrea Manciola, Ivano Ponticiello, Roberto Scorcella, Guido Carioli, Antimo Flagiello, Emanuele Carloni e Sandro Montaguti.

Sono stati nominati responsabili dei dipartimenti: Gianni Menghi (Politica economica), Luigi Bartocci (Bilancio e Finanze), Nicoletta Governatori (Sanità), Francesco Turchi (Politiche dell’Unione Europea), Loretta Dichiara (Professioni), Sebastiano Grandoni (Diritti degli animali), Simone Torresi (Tutela dei consumatori), Carmelo Ceselli (Famiglia), Marco Bernabei (Ambiente e territorio), Riccardo Nardi (Casa, edilizia sociale e riqualificazione dell periferie), Rosella Ruani (Attività produttive e tutela delle imprese), Luca Scorcella (Sicurezza alimentare e difesa del cibo italiano nel mondo), Raffaele Delle Fave (Lavori Pubblici), Uliano Salvatori (Lavoro), Alver Torresi (Sport), Michele Palermo (Pesca e demanio), Pietro Ricci (Aree interne), Giulio Bischi (Politiche della montagna), Tiziano Siviglia (Attività di servizi alle imprese, istituzioni e cittadini), Stefano Maraviglia (Arti e mestieri), Luisa Paoloni (Volontariato).