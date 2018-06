Raccoglie la frutta ma precipita dall'albero: arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIUMINATA - Anziano cade dall'albero. Soccorso, l'ottantatreenne è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Erano circa le 17 quando si è verificato l'incidente in via Carbonara di Fiuminata. L'anziano era salito sulla pianta per raccogliere i frutti quando improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra.