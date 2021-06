FIUMINATA - Tragico incidente prima delle 23 in località Quadreggiana, nel territorio del Comune di Fiuminata. Per cause in corso di accertamento un 36enne è finito in una scarpata con l'auto ed è morto. Sul posto il 118 e i carabinieri della Compagnia di Camerino. Il fuori strada è avvenuto lungo la provinciale 29. L'uomo sarebbe deceduto sul colpo.

