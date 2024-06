TOLENTINO Soddisfazione sì, ma l’amaro in bocca resta. La vicenda del trasferimento dei licei del Filelfo dall’ex Quadrilatero al centro città si è infatti conclusa solo per il Classico, dopo un braccio di ferro tra Comune e Politica dal sapore prettamente politico. E ora che la giunta tolentinate ha dato il via libera al comodato d’uso gratuito dell’ex scuola Bezzi alla Provincia per trasferire gli studenti del Classico già da settembre, il sindaco Mauro Sclavi non nasconde la sua posizione.

La posizione

«Sono soddisfatto perché almeno alcuni studenti potranno avere un luogo dove studiare chiamato scuola. Ma il nostro obiettivo era quello di contentare tutti e avevamo lavorato per farlo. Purtroppo la Provincia ha negato lo spostamento all’ex orfanotrofio per motivi politici e i piani sono cambiati». Ma l’edificio ristrutturato dal Comune e che avrebbe dovuto ospitare i licei - bocciato dalla Provincia - non resterà vuoto: «Vi trasferiremo gli alunni della Don Bosco da settembre - annuncia il sindaco - durante i lavori nella sede principale. È giusto che il Comune pensi al benessere degli studenti che sono di sua competenza. Tra ex orfanotrofio ed ex Bezzi c’erano due stabili che potevano essere messi a disposizione delle superiori, ma non ci è stato concesso». Il prossimo 13 giugno l’amministrazione incontrerà la popolazione per illustrare gli spostamenti degli studenti in vista dei lavori nelle strutture scolastiche.

Il dirigente scolastico: «Non risolve il problema»

Sul trasferimento del Classico Filelfo interviene anche il dirigente scolastico Donato Romano: «Questa soluzione certamente non risolve il problema - dice - ma allevia il disagio almeno per un intero indirizzo. Le sei classi previste per il prossimo anno con 116 alunni saranno trasferite all’ex Bezzi. In questo modo gli studenti non saranno più costretti a frequentare lezioni in aule inadeguate contigue a un’area di parcheggio, a utilizzare le navette per andare e tornare da scuola oltre che per tutte le attività previste in centro e potranno avere un orario scolastico senza riduzioni. Ringrazio il Comune di Tolentino per la disponibilità a concedere l’immobile a titolo gratuito e la Provincia per aver espresso parere favorevole. Auspichiamo tuttavia di conoscere in tempi brevi il cronoprogramma dei lavori di costruzione del Campus».