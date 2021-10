Motociclista di 43 anni perde il controllo in curva e finisce fuori strada

FIASTRA - Domenica con una brutta disavventura per un centauro dell’Anconetano, rimasto coinvolto in un sinistro con la sua due ruote. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15, lungo la strada che da Valfornace conduce a Fiastra. Un motociclista di 43 anni di Arcevia stava compiendo un’escursione nella zona del lago di Fiastra, quando per cause che sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Camerino intervenuti sul posto, ha perso il controllo della moto all’altezza di una curva, finendo fuori strada e cadendo rovinosamente a terra. Sono stati subito allertati i soccorsi, è stata chiamata l’eliambulanza che ha condotto l’uomo all’ospedale regionale Torrette di Ancona, per gli accertamenti del caso. Avrebbe riportato una serie di escoriazioni, le sue condizioni sono monitorate ma non sarebbe in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA