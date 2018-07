Si tuffa ed è colto da malore ragazzo di 17 anni salvato dal bagnino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIASTRA – Un giovane di 17 anni del Ghana, nella tarda mattinata, ha rischiato di annegare al lago di Fiastra. Una volta soccorso il diciassettenne è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Camerino. Erano quasi le 13 quando si è verificato l’episodio. Il diciassettenne, che era al lago di Fiastra insieme ad altri ragazzi, si è gettato in acqua per fare un bagno, ma improvvisarne ha avvertito un malore. Ha bevuto parecchia acqua, ma è rimasto sempre cosciente. Ad accorgersi del diciassettenne che stava annegando è stato il bagnino il quale si è buttato in acqua e lo ha recuperato portandolo a riva.