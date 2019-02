Truffano i tabaccai e convertono il bottino in Bitcoin: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIASTRA – C’è anche un 30enne di Fiastra nella banda di truffatori che ha raggirato due tabaccai sardi convertendo il bottino in Bitcoin.Si erano fatti ricaricare account online in due tabaccherie sarde fingendosi operatori Sisal e riuscendo a sottrarre circa 18mila euro. Soldi che erano stati subito riconvertiti nella celebre cripto valuta. Ma gli agenti della Polizia Postale sarda, seguendo i flussi monetari, sono riusciti ad incastrarli e denunciarli per ricettazione. Oltre al 30enne maceratese, sono finiti nei guai un 22enne ed un 52enne di Udine, un 30enne ed un 36enne di Bari.