Si è spenta a 99 anni nonna Peppina: nella sua casetta era il simbolo della voglia di reagire al terremoto

FIASTRA - Si è spenta una settimana prima di compiere 99 anni, Nonna Peppina, all'anagrafe Giuseppa Fattori. Era salita alla ribalta nazionale perché dopo il terremoto non se ne è mai voluta andare. La figlia ed il genero le avevano fatto costruire una casetta in legno, dove è rimasta sino all'ultimo giorno. La sua tenacia nel non voler aabbandonare la sua casetta a San Martinono era diventata simbolo della relienza al terremoto, tanto che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel febbraio scorso l'aveva nominata Commendatore. I funerali si terranno domani alle 15, nel santuario del Beato Ugolino a Fiegni di Fiastra.

Ultimo aggiornamento: 15:29

