In lacrime per Riccardo giovane papà vinto dalla malattia a 35 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIASTRA - Choc a Fiastra per la morte di Riccardo Forconi, giovane papà di 35 anni. È­stato stroncato da una malattia e il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina all’ospedale di Civitanova, dove era ricoverato da alcuni giorni. Il ragazzo era molto conosciuto nel piccolo Comune dell’entroterra maceratese; sfollato a causa del sisma, viveva con la famiglia in una Sae e prima della realizzazione della casetta, con la sua famiglia si era trasferito sulla costa. Lavorava come operaio. Lascia la moglie Tatiana e due figliolette. La cerimonia funebre verrà celebrata oggi alle 16 nella chiesa di San Lorenzo al Lago di Fiastra. La salma sarà poi tumulata nel cimitero di Acquacanina. La camera ardente è stata allestita all’obitorio dell’ospedale di Camerino.