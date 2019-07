Non risponde al vicino, anziano di 75 anni trovato morto in casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIASTRA - Stroncato da un malore mentre era in casa, il corpo senza vita è stato trovato nel pomeriggio grazie all’intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e degli uomini dell’emergenza sanitaria. La vittima è F.G., di 75 anni. Secondo i primi accertamenti l’anziano era morto da un giorno. L’allarme è scattato dopo che un vicino che ha cercato di fagli visita non ha ottenuto risposta e anche a causa del cattivo odore che proveniva dall’abitazione. Subito sono scattate le operazioni di recupero: la squadra dei vigili del fuoco è entrata nell’abitazione e ha trovato il corpo senza vita steso sul letto. Gli uomini dell’emergenza sanitaria hanno accertato che la morte è avvenuta per cause naturali. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per chiarire ogni aspetto della vicenda. Nessun dubbio sulla causa naturale del decesso. Non è escluso che a provocare il malore fatale possano aver contribuito anche le temperature nettamente superiori alle medie stagionali che si registrano da diversi giorni.