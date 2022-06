Esce per un'escursione e scompare: scattano le ricerche per trovare la guida Michele Sensini

FIASTRA - Da ieri pomeriggio non si hanno più notizie di Michele Sensini, 47 anni, esperta guida escursionistica. È uscito per un'escursione in biciletta verso le 16.30 circa e da allora nessuno lo ha più visto. È stato avvistato l'ultima volta in bicicletta in direzione della diga del Lago di Fiastra, con una maglia scura e con il casco da bici. Le ricerche sono in corso. I familiari lanciano un appello: chiunque possa averlo incontrato è pregato di contattare l'unità di crisi locale dei vigili del fuoco 3386199652 oppure il 115.

Ultimo aggiornamento: 17:22

