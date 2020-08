Si sente male dopo aver mangiato pesce fritto per colazione mentre nuota nel lago, turista salvato

FIASTRA - Mangia pesce fritto per colazione e si immerge nel lago di Fiastra per un bagno: un turista 35enne colpito da congestione mentre stava nuotando lontano dalla riva, viene salvato dal pronto intervento dell’addetto 16enne agli imbarchi delle canoe. È accaduto tutto in pochi attimi ieri intorno alle dieci del mattino, quando il turista dopo aver fatto colazione è sceso in acqua per nuotare. All’inizio è stato tutto normale, fatte diverse bracciate l’uomo ha raggiunto il centro del lago e ad un certo punto ha iniziato ad annaspare. La cosa non è sfuggita all’occhio attento di Alessandro Antonini, 16 anni alla sua prima estate da addetto alle canoe, per la spiaggia Verde Fiastra. Il ragazzo ha visto il bagnante in difficoltà, ha avvisato la bagnina Vittoria Cianconi la cui postazione era più lontana dal turista e subito è entrato in acqua con la tavola da surf. Il ragazzo che è al suo primo lavoro stagionale non dimenticherà facilmente gli attimi seguenti. È riuscito a raggiungere in breve tempo l’uomo, lo ha fatto appoggiare sulla tavola da surf evitandogli di annegare. Nel frattempo è arrivata con il pattino Vittoria Cianconi che ha recuperato il bagnante portandolo a riva, permettendo così di concludere a lieto fine la sua disavventura. Una volta a riva l’uomo era in buone condizioni tanto che non si è reso necessario nemmeno l’intervento medico.

