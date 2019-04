Cadono alle Lame Rosse due giovani soccorsi a distanza di poche ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIASTRA - Due giovani feriti durante due diverse escursioni alle Lame Rosse nel territorio di Fiastra. Gli incidenti sono avvenuti ieri pomeriggio a distanza di un paio d’ore. Per entrambi è intervenuta l’eliambulanza, vista la difficoltà di accedere alla zona, ma solo per il primo ferito è stato disposto il trasporto all’ospedale di Camerino: le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazioni.Nel primo incidente, avvenuto attorno alle ore 16,30, è rimasto feriuto un giovane jesino di 27 anni che in prossimità della destinazione è improvvisamente scivolato ferendosi a una caviglia.Subito sono scattati i soccorsi e l’elicottero è giunto sul posto nel giro di pochi minuti. Qui, gli uomini del Soccorso alpino lo hanno stabilizzato e caricato sul velivolo per il trasferimento all’ospedale camerte. Il secondo incidente, invece, è avvenuto intorno alle 18,30 e ha visto sfortunata protagonista una donna di 33 anni di Fermo.Anche in questo caso è stato chiesto l’intervento dell’elicottero dell’emergenza sanitaria, ma una volta giunto sul posto, i soccorritori hanno constatato che la donna per fortuna non aveva riportato conseguenze tali da richiedere l’impiego del velivolo: la giovane, infatti, è stata accompagnata a piedi all’ambulanza per il completamento delle cure.