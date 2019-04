Si ribaltano con l’auto in una scarpata Feriti tre anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIASTRA - Tre persone ferite in un incidente avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 18, ai Piani di Ragnolo. Un fuoristrada Land Rover si è ribaltato in una scarpata lungo la strada che da Pintura di Bolognola va a Fiastra. A bordo si trovavano tre anziani: una coppia di coniugi e il fratello di lei. La persona alla guida del mezzo stava facendo manovra quando a causa del ghiaccio l’auto è finita fuori strada. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Fiastra e il 118. Trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette il 72enne G. V.; sua moglie (72 anni) e il fratello di lei (79) invece sono stati portati all’ospedale di Camerino.