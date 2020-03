Ore d'ansia per un bimbo di 7 anni scomparso da casa: ritrovato infreddolito vicino al fiume

FIASTRA - Scompare di casa. Bambino di sette anni ritrovato vicino al fiume. Infreddolito ma in buone condizioni di salute. L’allarme è scattato verso le ore 14 in una piccola frazione del comune di Fiastra. Era stato il padre a chiamare i carabinieri, comprensibilmente preoccupato per aver perso le tracce del proprio piccolo, un bambino di sette anni che si era allontanato dalla propria abitazione. Il piccolo era come scomparso nel nulla.

I carabinieri, appena ricevuta la segnalazione, hanno immediatamente dato il via alle ricerche. Sulle tracce del piccolo si sono messi i militari della Stazione di Fiastra insieme ai colleghi della Compagnia di Camerino e le ricerche sono andate avanti per più di un’ora, un arco temporale assolutamente contenuto ma infinito per i genitori del piccolo terrorizzati all’idea che potesse essere accaduto qualcosa di grave. Il bambino, invece, è stato ritrovato in buone condizioni di salute. Leggermente infreddolito, il piccolo era arrivato al fiume che alimenta il lago di Fiastra.

