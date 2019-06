Auto si sfrena e finisce in un campo, recuperata dai vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FIASTRA - I vigili del fuoco del comando di Macerata e del distaccamento di Camerino venerdì sera, intorno alle ore 21.45, nel territorio del comune di Fiastra (in località San Lorenzo a lago) hanno recuperato una Fiat Multipla alimentata a gas metano. L’autovettura, dopo essersi sfrenata, ha percorso un campo per circa cento metri, ribaltandosi sul bordo di una vasca di un depuratore. Non si sono registrati feriti. Sul posto sono intervenuti sette vigili del fuoco, con un’autopompa della sede distaccata di Camerino e un autogrù del comando provinciale di Macerata. Un intervento piuttosto complesso quello effettuato dagli uomini del 115.