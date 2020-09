Un’anziana cade in un pozzetto lungo la strada: estratta dai vigili del fuoco

FIASTRA - I vigili del fuoco sono intervenuti ieri mattina a Fiastra (sulla Sp 95), per soccorrere una 90enne in un pozzetto per la raccolta delle acque, profondo circa 1.5 metri. I pompieri di Camerino hanno estratto la signora utilizzando tecniche Saf (Speleo alpino fluviale) in collaborazione con il 118. Presenti anche i carabinieri.

