Festa grande a Macerata: la Notte dell'Opera colora e riempie la città

MACERATA - Un’onda rossa in centro ha colorato la notte dei desideri trasformando Macerata in un grande teatro a cielo aperto. La Notte dell’Opera, si è rinnovata ancora quest’anno rispettando i canoni “estroversi” del musical diffuso. Coinvolti piazze, strade, cortili e locali, con una partecipazione ancora più nutrita di negozianti (con speciale maglietta a tema) e un arredo urbano a tema e il colore rosso (desiderio) a fare da maestro d’orchestra.La manifestazione ha visto 24 postazioni tra corso Cavour, via Garibaldi e le vie del centro storico, fino a giungere a piazza Mazzini e corso Cairoli. Ben 34 invece gli spettacoli che si sono alternati tra le 19 e la mezzanotte, con gli 8 eventi vincitori del bando della Notte dell’Opera. Occasioni promozionali (con sconti e prelibatezze gastronomiche) e momenti collettivi da gustare magari con in mano il cocktail “Sferisterio” realizzato per l’occasione da Vere Italie. «Una notte di festa del quale è difficile fare a meno - ha detto il sindaco Romano Carancini -, il mio grazie ai commercianti e a chi sta partecipando a questa serata speciale».Sin dalle 19 gli spettacoli hanno attirato la folla. In piazza Mazzini i Cittadini del mondo (gruppo nato l’anno scorso al Festival), hanno trascinato gli spettatori con momenti di danza (Passione e tango) con coreografie bianche quasi a fare da contrasto con gli addobbi in rosso della piazza ad anticipare il tema dell’anno prossimo.