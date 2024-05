MACERATA Mentre scatta il giro di vite contro le vetrine fatiscenti, i commercianti sono invece al lavoro per addobbare quelle dei loro negozi in vista della seconda edizione del FantaMacerata. «Un festival che nasce proprio da corso Cairoli - ricorda Franca Ercoli - da un'idea di Chiara Castellani e dall’impegno e visione di Edilio Venanzoni, Marco Bragaglia e Lucia Paccamiccio: abbiamo subito avuto l’appoggio dell’assessore Laura Laviano. Anche per questa edizione - annuncia - le nostre vetrine si vestiranno a festa con i temi dei fumetti e dei supereroi».

L’attesa

Grande attesa in città e non solo per la seconda edizione del Festival dell’Immaginario, che si terrà il 29 e 30 giugno in piazza Mazzini, organizzato dall’associazione Cosmica Aps in collaborazione con il Comune. Un evento a ingresso gratuito, dedicato a tutti gli amanti del fumetto, della musica e della cultura pop, che offre due giorni di puro divertimento. Si inizia alle 16 fino a notte inoltrata, con intrattenimento per bambini e adulti.

Il manifesto di questa edizione è stato realizzato dal famoso fumettista marchigiano Giancarlo Alessandrini, che rende un omaggio speciale ad Alfredo Castelli, indimenticabile sceneggiatore e scrittore italiano venuto a mancare proprio quest’anno. L'opera raffigura alcuni personaggi del compianto autore, come Martin Mystère, Java, Diana e l’Omino Bufo, davanti allo Sferisterio.

Gli stand

Non mancheranno stand di libri, fumetti e gadget, da un’area Games, da un’Artist Alley e da laboratori creativi per bambini. Sabato sera ci sarà il concerto dei Goblin, lo storico gruppo di Claudio Simonetti per la prima volta a Macerata. Domenica sarà la volta del Concerto disegnato, in cui i disegnatori ospiti del festival si avvicenderanno a disegnare sulle note del live show del grande cantante pop icona degli anni ‘80 Alberto Camerini.

A seguire la “Notte Evento” di Scuola Zoo: il format amato dagli studenti che accenderà piazza Mazzini con musica, gadget e animazione. Tra i concerti della domenica anche la performance pomeridiana dei “Vhs disney rock band”, ovvero le colonne sonore dei film Disney. Non mancheranno i talk e tra gli ospiti d’onore ci saranno il regista e sceneggiatore Luigi Cozzi, storico collaboratore di Dario Argento; Silvia Riccò, divulgatrice e creatrice del format Horror Dipendenza; lo scrittore e sceneggiatore Stefano Fantelli; il saggista Roberto Azzara; il docente dell’Università di Macerata Emanuele Frontoni e il saggista e autore televisivo Marcello Rossi.

E poi non mancheranno i grandi disegnatori: da Giuseppe Palumbo a Carmine Di Giandomenico, poi Marcello Mangiantini e tantissimi altri autori come Sudario Brando. Tra i collaboratori del festival anche il Museo del Synth Marchigiano e la Virtus acrobatic team di Macerata che inaugurerà l’evento con una performance dedicata ai Supereroi. Verrà anche celebrato il 250esimo anniversario della guardia di finanza, con la distribuzione del fumetto Finzy. L’anteprima si terrà il 28 giugno alle 21 e 30, al Museo del cinema di Macerata in via Consalvi, con “Horror Dipendenza Show”: un incontro con la divulgatrice Silvia Riccò, che presenterà un panel sulla scena horror internazionale.

L’impegno

«È bene evidenziare - dice l’assessore Laviano - che non si tratta di una copia dei festival comics, ma qualcosa di più. Fin dall’inizio della consiliatura ho cercato di sviluppare questo tema, fino a quando ho trovato le persone giuste per metterlo in campo. È un festival che mira in alto, con un occhio alla cultura, toccando tanti temi. Puntiamo alla crescita dell’evento, tanto da poterlo disseminare nel tempo in tutte le vie e nei quartieri maceratasi». L’evento gode del patrocinio della Regione e di Unimc.