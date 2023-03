TREIA Truffa dell’assicurazione. La Stazione di Treia ha denunciato due persone, un uomo e una donna residenti in Campania, per truffa in concorso ai danni di un uomo, che, rispondendo ad un annuncio on line su un sito per la vendita di prodotti assicurativi, ha attivato la polizza Rca per la propria auto.

La vittima dopo poco tempo la stipula dell’assicurazione è stato fermato da una pattuglia di carabinieri che lo hanno contravvenzionato per la mancata copertura assicurativa. Pertanto il malcapitato ha presentato una denuncia querela presso la stazione di Treia i cui militari hanno avviato subito le indagini identificando i due individui che si erano fatti pagare la somma per la stipula e il rinnovo dell’assicurazione Rca mediante ricariche su alcune carte Postepay, inviando dopo documentazione attestante una falsa copertura assicurativa. Non solo. Nell’ambito dei controlli eseguiti sul territorio dai carabinieri la stazione di Monte San Giusto nel corso degli ordinari controlli su strada per prevenire e reprimere le violazioni delle norme del codice della strada, ha deferito una persona per guida in stato di ebrezza alcolica. La stessa è stata fermata alla guida della sua auto e il controllo con l’etilometro ha evidenziato un tasso alcolico di 2,71 g/l.

Patente ritirata

E’ stata ritirata la patente di guida e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per la successiva confisca. I militari del Nor – Sezione Radiomobile - nel corso di vari controlli, hanno deferito tre persone per guida in stato di ebrezza ritirando contestualmente tre patenti di guida, nonché hanno deferito in stato di libertà per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Macerata, un uomo con precedenti, fermato e controllato nei pressi della Stazione Ferroviaria. Inoltre gli equipaggi del Nucleo Radiomobile, durante i controlli eseguiti nel centro cittadino e nei parchi, hanno segnalato due persone alla Prefettura poiché trovati in possesso di piccoli quantitativi di droga per uso personale.